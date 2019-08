Mercato Milan, tutto su Correa. E intanto Suso attende…

Mercato Milan, si punta tutto su Correa. L’argentino piace per doti tecniche e caratteriali. E intanto Suso è il sacrificabile dalla società

Il Milan ha puntato tutto su Correa. L’argentino rimane l’obiettivo prediletto della dirigenza rossonera che farà di tutto per strapparlo all’Atletico Madrid. In lui è individuato il giusto rinforzo anche dal punto di vista caratteriale, poiché è inquadrato come un leader.

L’alternativa di ruolo rimane Suso. Giampaolo vorrebbe tenerlo, mentre in società, fa sapere La Gazzetta dello Sport, lo vedono come sacrificabile. Nei prossimi giorni il suo agente Lucci sarà a Milano per parlare una volta per tutte del futuro del giocatore.