Mercato Milan, ufficiale l’arrivo di Jungdal dal Vejle Boldklub

Mercato Milan, il club comunica l’acquisto ufficiale di Andreas Jungdal. Il portiere danese classe 2002 giocherà nella Primavera

Acquisto in prospettiva in casa Milan. Il club rossonero ha comunicato ufficialmente tramite il proprio sito web di aver raggiunto l’accordo col Vejle Boldklub per l’acquisizione del portiere Andreas Kristoffer Jungdal.

L’estremo difensore, nato il 22 febbraio 2002, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Considerata la giovanissima età la stessa società conferma che il danese si aggregherà alla squadra Primavera.