Mercato Napoli, James vuole i partenopei. Concorrenza per Lozano

Mercato Napoli, non si molla la presa su James Rodriguez. Il colombiano ribadisce la sua volontà al Real. E intanto Lozano…

James Rodriguez continua a volere il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport il calciatore colombiano sta ribadendo in questi giorni la sua volontà al Real Madrid (con l’aiuto di Jorge Mendes), e ora la palla passa in mano ai Blancos. In caso di apertura da parte di Florentino Perez, il club azzurro è pronto a sferrare l’offensiva decisiva.

Intanto si guarda intorno su altre possibilità come quella di Lozano. Tutto sembra apparecchiato, con De Laurentiis pronto a pagare i 42 milioni della clausola, ma la trattativa non decolla. Ecco che sul messicano si è fiondato anche il Psg.