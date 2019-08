Mercato Roma, dall’Inghilterra lanciano un nuovo nome per la corsia destra

Mercato Roma, dall’Inghilterra viene lanciato un nuovo nome per il ruolo di terzino destro: si tratta di Davide Zappacosta

Alessandro Florenzi non convince troppo nella posizione di terzino destro. Fonseca, quindi, gradirebbe per la sua Roma un nuovo profilo in quella zona di campo. Dopo aver sondato Hysaj, dall’Inghilterra lanciano un altro nome per la corsia.

Si tratta di Davide Zappacosta che, fa sapere la testata britannica The Sun, sarebbe ai margini del Chelsea e quindi desideroso di cambiare aria. Il calciatore ritroverebbe Gianluca Petrachi dopo l’esperienza al Torino.