Mercato Roma, Higuain rifiuta ancora. Ma gli scenari possono cambiare

Mercato Roma, Higuain continua a rifiutare i giallorossi. Vuole restare alla Juve, ma nel caso dell’arrivo di Lukaku tutto può cambiare

Gonzalo Higuain non ne vuole proprio sapere di lasciare la Juve per approdare alla Roma. Nonostante i tanti corteggiamenti da parte di Petrachi l’argentino non si è mosso un centimetro dalla sua posizione iniziale, ovvero quella di provare a giocarsi le sue carte a Torino.

Tuttosport fa comunque sapere che lo scenario può ancora cambiare. Se fosse arrivato Lukaku, Higuain avrebbe aperto a una cessione perché si sarebbe reso conto di essere troppo messo in disparte. Bisognerà quindi capire se la Juve, dopo l’estenuante trattativa col Manchester, prenderà o meno l’attaccante. L’unico fattore che potrebbe sbloccare la situazione Higuain-Roma.