Mercato Roma, Rugani è lontano. Kalinic si avvicina: la situazione

Mercato Roma, ferma la situazione Rugani: troppa distanza sulla valutazione del giocatore. Kalinic attende l’uscita di Schick

Sprint finale per Petrachi in questa sessione di calciomercato. Ci sono ancora da puntellare diverse cose nella squadra di Fonseca, a partire dal difensore centrale. Che, fa sapere La Gazzetta dello Sport, pare non essere più Daniele Rugani. Troppo distanti, attualmente, le idee sulla valutazione del giocatore con la Juve.

Al contempo Nikola Kalinic sembra avvicinarsi sempre di più ai capitolini. Prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni di euro la proposta avanzata dal d.s. Il suo arrivo dipende dall’uscita di Schick: il Lipsia rimane il club più vicino al ceco.