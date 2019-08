Mercato Roma, sale Mariano Diaz per il post Dzeko: lo scenario

Mercato Roma, Mariano Diaz guadagna posizioni per il post Dzeko. Petrachi lo sonda dopo le difficoltà per arrivare a Icardi e Higuain

Edin Dzeko si è da tempo promesso all’Inter e intende mantenere la sua parola. Il bosniaco potrebbe trasferirsi alla corte di Antonio Conte nei prossimi giorni e intanto, ovviamente, Petrachi è alla ricerca di un sostituto per la Roma. Sa che far partire Dzeko senza un rimpiazzo adeguato sia un suicidio, per cui lavora intensamente.

La Repubblica fa sapere che, apprese le difficoltà per arrivare a Icardi e Higuain, prende sempre più quota il nome di Mariano Diaz del Real Madrid. Lo spagnolo è ai margini dei Blancos e ha dato il suo assenso per un trasferimento in giallorosso.