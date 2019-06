Mercato Sassuolo: obiettivo Caprari per l’attacco

Calciomercato Sassuolo: i neroverdi starebbero pensando a Gianluca Caprari per rinforzare l’attacco. I dettagli

Ritorno di fiamma per il Sassuolo. Torna ad essere un obiettivo Gianluca Caprari per l’attacco neroverde. Il club emiliano lo voleva già a gennaio ma adesso ci ripensa in vista della prossima stagione.

L’attaccante classe ’93 cresciuto nelle giovanili della Roma, lo scorso campionato ha collezionato 21 presenze e 6 gol con la maglia della Sampdoria; adesso il Sassuolo è pronto a farsi sotto per il giovane blucerchiato.