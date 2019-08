Mercato Spal, settimana decisiva per chiudere due colpi in entrata

Mercato Spal, inizia una settimana decisiva per due colpi in entrata: si tratta di Tomovic e Verre. I ferraresi trattano con Chievo e Samp

La Spal è una delle società più attive in questo periodo specifico del calciomercato. La squadra ferrarese sta per entrare in una settimana decisiva per chiudere due acquisti in entrata che andranno a rinforzare la rosa.

Si tratta di Tomovic, giocatore trattato già da svariati giorni col Chievo, e di Valerio Verre. Il centrocampista arriverebbe dalla Sampdoria. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.