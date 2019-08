Mercato Torino, Cairo: «Verdi? Chi arriva non partirà titolare»

Urbano Cairo alla vigilia del match tra Torino e Shakhtyor Soligorsk ha risposto alle domande su Verdi e il mercato granata in entrata

Interpellato da Sky Sport, Urbano Cairo ha risposto alle curiosità sul mercato del Torino. Ecco le parole del presidente.

«Verdi? Per ora conta andare avanti nel nostro cammino, ho detto almeno 11 no in sede di mercato, ci avrebbero smantellato mezza squadra. Il giocatore nuovo, comunque, non giocherebbe subito titolare. La mia squadra per adesso punta all’Europa League, poi vedremo cosa fare per migliorarla».