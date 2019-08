Mercato Torino, da Dimarco a Verdi: il punto sulle trattative

Mercato Torino, presto l’affondo decisivo per Dimarco. Si continua a trattare col Napoli per Verdi: tutte le situazioni dei granata

Il mercato del Torino, in entrata, deve ancora iniziare nonostante siamo a pochissimi giorni dal gong finale. Bava e Cairo hanno a disposizione poco tempo per puntellare la rosa e quindi il loro lavoro sta aumentando di intensità. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative granata.

Settimana prossima potrebbe esserci lo sprint decisivo per il terzino Dimarco: c’è l’ok del giocatore, si lavora con l’Inter per la formula. Paleari continua a piacere per il ruolo di vice Sirigu, in avanti si tratta con il Napoli per Verdi. Bava però vuole cautelarsi, per cui si sta muovendo anche su ulteriori piste.