Mertens a segno contro il Cagliari. Terzo posto assoluto tra i marcatori del Napoli

Mertens sta vivendo un finale di stagione molto buono, altra rete per lui in campionato che gli permette di staccare Maradona sui gol realizzati in campionato, 82 gol con il Napoli per lui in serie A.

La statistica più interessante però è quella che vede Mertens, scalare la classifica dei realizzatori di tutti i tempi con la maglia azzurra, in tutte le competizioni. Infatti grazie al gol di stasera, arriva a 107 gol e raggiunge al terzo posto Sallustro.

107 – @dries_mertens14 has just equalled Attila Sallustro as the third player with the most goals scored with @sscnapoli in all competitions (107). Podium.#NapoliCagliari #SerieATIM pic.twitter.com/O4PvI6iYEZ

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 5, 2019