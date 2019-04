Col gol segnato oggi, l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha raggiunto Cavani: è il quarto miglior marcatore all-time del Napoli in Serie A

Il Napoli, attraverso il profilo ufficiale di Twitter, ha voluto omaggiare Dries Mertens. L’attaccante dei partenopei, col gol segnato oggi, è andato a quota 78 gol in Serie A. Numeri che portano Mertens al quarto posto dei migliori marcatori all-time della storia del Napoli. Mertens ha raggiunto così Edinson Cavani in classifica all-time.

In generale poi, l’attaccante belga ha eguagliato Antonio Vojak come quinto miglior marcatore della storia del Napoli in tutte le competizioni. In totale, Mertens ha infatti segnato ben 103 reti con la maglia degli azzurri.