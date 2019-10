Mertens: «Io adatto al calcio spagnolo. Napoli? Mai pentito della scelta»

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha commentato il suo percorso di crescita in Italia: ecco le parole del belga dal ritiro

Dries Mertens, attaccante del Belgio e del Napoli, ha parlato della sua esperienza in Italia, del connazionale Lukaku e della mancata occasione per giocare in Liga. Ecco le dichiarazioni dal ritiro del numero 14 azzurro.

SERIE A – «Sono molto orgoglioso di aver condotto un tale percorso in Italia, che rimane un campionato molto tattico anche se è diventato più offensivo con gli anni».

LUKAKU – «Ho parlato con Romelu Lukaku quest’estate, e non ho dubbi sul suo successo».

SULLA LIGA – «La vita è strana: mi è stato spesso detto che ero piuttosto adatto per il calcio spagnolo, tecnico, vivace, ma non ho mai ricevuto un’offerta dalla Spagna. Non mi sono mai pentito di aver firmato a Napoli: sono stato felice sin dal primo giorno».