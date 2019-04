L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha omaggiato Maradona su Instagram dopo aver eguagliato il suo record di gol in azzurro – FOTO

Dries Mertens raggiunge Maradona. L’attaccante del Napoli segna un gol al Frosinone e riesce così a raggiungere 81 gol con la maglia azzurra. Un traguardo che rende il calciatore belga come Diego Armando Maradona, capace anche lui di segnare lo stesso numero di gol quando vestiva la maglia del Napoli.

Per aver eguagliato il record, l’attaccante ha postato su Instagram una foto che ritrae proprio Mertens in braccio a Maradona. Ecco il bell’omaggio del belga: «Un onore avere qualcosa in comune con il giocatore N1 al mondo, simbolo di Napoli e della napoletanità».