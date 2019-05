Mertens si prende il Napoli: eguagliato Cannavaro per numero di presenze

Dries Mertens si sta prendendo sempre più il Napoli: con ieri sera ha eguagliato Paolo Cannavaro per numero di presenze

Non è bastato solo l’aggancio e il successivo scavalcamento di Maradona nella classifica del marcatori all-time del Napoli. Dries Mertens sta scialbando anche la classifica delle presenze in maglia azzurra. L’attaccante belga è infatti sempre più legato alla città e alla squadra campana.

Tanto che nella partita di ieri sera contro il Cagliari, è arrivata per lui la presenza n°278 col Napoli in tutte le competizioni. Mertens ha così eguagliato Paolo Cannavaro al nono posto nella classifica presenze all-time in azzurro.