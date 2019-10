Il messaggio di Mihajlovic prima di Bologna Real Madrid Legends

Mihajlovic dedica un saluto ai protagonisti e al pubblico presente al Dall’Ara per Bologna Real Madrid Legends

Prima di Bologna-Real Madrid Legends, il Dall’Ara si è commosso grazie al saluto di mister Sinisa Mihajlovic al maxi schermo. Ecco le parole del tecnico della formazione felsinea prima del match per festeggiare i 110 anni del club.

«Volevo ringraziare tutti i tifosi del Bologna e la società per tutto quello che avete fatto per me. In questo momento mi siete stati vicini e mi avete dato tanta forza. Sono sicuro che vincerò questa battaglia con la malattia».