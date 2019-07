Messi Argentina, è di nuovo flop. Corsa a due per il Pallone d’oro?

Messi fallisce ancora con l’Argentina. Il Pallone d’oro si allontana dall’attaccante, adesso è una corsa a due per l’ambito premio?

La storia si ripete ancora una volta. Lionel Messi incanta ovunque tranne che con la maglia dell’Argentina. Niente è cambiato in questa Coppa America, col fenomeno del Barcellona poco incisivo nel corso di tutta la competizione. E anche nella semifinale di ieri contro il Brasile, gara in cui l’Albiceleste è uscita sconfitta nettamente. Considerando la sua stagione poco prolifica del punto di vista internazionale, il Pallone d’Oro è difficile che arrivi nuovamente a casa sua.

A questo punto, a rigor di logica, si profila una corsa a due per l’ambitissimo premio personale. Il Liverpool ha quest’anno incantato tutti, strappando la Champions League alla concorrenza e rischiando di beffare il Manchester City in campionato. Salah e Van Dijk sono i due calciatori che sono emersi su tutti, per questo pare che il riconoscimento possa andare a uno di loro due. A vantaggio dell’egiziano c’è ancora la Coppa D’Africa: qualora dovesse arrivare il successo, il Pallone d’Oro per Salah sarebbe scontato.