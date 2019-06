Messi e la maledizione Argentina: «Vinco con la Nazionale e poi mi ritiro»

Si avvicina la Copa America 2019 e Messi vuole spezzare la maledizione con l’Argentina: «Vinco con la Nazionale e poi mi ritiro»

Messi e l’Argentina, da sempre un rapporto tribolato. Sfociato, anno dopo anno, in una maledizione. Che però, adesso, la “pulce” vuole spezzare: «Voglio ritirarmi avendo vinto qualcosa con l’Argentina: continuerò a lottare per questo sogno», ha dichiarato a pochi giorni dall’inizio della Copa America 2019.

In carriera, d’altronde, per uno dei più grandi talenti di sempre gli unici trionfi con l’albiceleste sono stati quelli all’Olimpiade di Pechino 2008 con l’Under 21 e al Mondiale 2005 con l’Under 20. Per il resto, solo amare finali perse: da quella iridata del 2014 alle tre proprio in Copa America. Un destino che, nelle prossime settimane, potrà essere ribaltato.