Messi a Salerno: l’esordio italiano della Pulce che nessuno ricorda – VIDEO

Per Messi Salerno è un luogo speciale: allo Stadio Arechi il giocatore del Barcellona ha “esordito” in Italia

Lionel Messi torna a Roma e in Italia, una meta da cui è passato di recente nella sua carriera. Ha giocato a Milano contro Milan e Inter, a Torino contro la Juventus, a Roma contro la Roma (e in finale di Champions League contro il Manchester United), ma il suo esordio è avvenuto altrove, in un luogo che pochi ricordano e pochi immaginano. La data è il 30 maggio 2006, il luogo è sorprendentemente Salerno. Allo Stadio Arechi l’Argentina si prepara al Mondiale in Germania affrontando in amichevole l’Angola. Al minuto sessantatré il ct Pekerman lo manda in campo con un inedito numero diciannove.

L’Argentina vince quella partita per due a zero, Messi disputa una mezz’ora di discreto livello ma non a alto ritmo. Non segna, ma comunque le sue doti si vedono già. Nel 2006 Messi ha diciannove anni e non è mai andato in doppia cifra, inizierà l’anno successivo e diventerà uno dei migliori calciatori della storia. Fa uno strano effetto, però, ricordarlo a Salerno come suo esordio in Italia. E pensare che, pochi mesi prima, un Barcellona imbottito di riserve andò a vincere a Udine in Champions League. Ten Cate (vice di Rijkaard) non fece entrare Messi, per il dispiacere dei friulani.