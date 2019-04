Il difensore del Psg, Thomas Meunier, ha chiesto su Twitter dove fosse possibile vedere Portsmouth-Sunderland in streaming – FOTO

Meunier, ma che combini? Il difensore del Psg, attualmente fermo per un infortunio al ginocchio, si è reso protagonista di una clamorosa gaffe su Twitter. Il terzino belga ha infatti chiesto ai suoi follower dove fosse possibile trovare uno streaming della partita Portsmouth–Sunderland.

La richiesta illegale non è passata inosservata al web che ha tempestato di messaggi la sua domanda. Ecco la sua richiesta: «Qualcuno ha un link per poter vedere in streaming Portsmouth-Sunderland? Grazie». Il belga in questa stagione ha fino ad ora collezionato 28 presenze e 5 goal.