Mihajlovic, Di Vaio: «Merita la Panchina d’oro per tutto quello che sta facendo»

Le parole di Marco Di Vaio che parla del Bologna e anche del periodo che sa vivendo Sinisa Mihajlovic

Marco Di Vaio, ex calciatore e responsabile scouting del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de la Gazzetta dello Sport parlando anche di Sinisa Mihajlovic.

Ecco le sue dichiarazioni: «Per tutto quello che ha fatto e sta facendo Sinisa merita la Panchina d’oro. Lui è sempre con noi, affianco alla squadra, non molla mai anche quando ha la febbre oppure avverte spossatezza. E soprattutto credo sia un esempio per come ha affrontato questi cinque mesi e per come sta vivendo la propria situazione».

«Il messaggio di Sinisa è di grande speranza per tutte le persone che si trovano nelle sue condizioni. Non salta una riunione con lo staff, una seduta, un allenamento, nonostante non sia al massimo delle forze. Chiama i giocatori, li motiva. È il lavoro quotidiano che lo rende ancora più forte».