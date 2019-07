Mihajlovic e Zazzaroni: il caso sarà giudicato dall’Ordine dei Giornalisti

La polemica sull’articolo di Zazzaroni su Mihajlovic non è passata inosservata. Ordine dei Giornalisti pronto a fare verifiche

«Ho chiesto riservatezza a tutti voi, volevo essere il primo a dare la notizia. Non tutti mi hanno rispettato per vendere 100-200 copie di giornale hanno rovinato un’amicizia di 20 anni». Questa la frecciata di Mihajlovic a Zazzaroni in conferenza prima dell’annuncio sulla leucemia.

Come riporta Calcio&Finanza, l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna è pronto a valutare il caso riguardante il direttore del Corriere dello Sport.