Mihajlovic: il tecnico del Bologna dirigerà l’allenamento pomeridiano a Casteldebole, come annunciato da Tanjga e De Leo

La grande forza di Sinisa Mihajlovic oramai non è più una sorpresa. L’allenatore serbo ieri è stato dimesso dall’ospedale, dopo il primo ciclo di cure. Oggi l’annuncio dei suoi vice in conferenza stampa.

Infatti Tanija ha annunciato: «Sinisa Mihajlovic questo pomeriggio sarà a Casteldebole per guidare l’allenamento. Per me non è una sorpresa che ci sia, considerato che vado a trovarlo quotidianamente in ospedale».