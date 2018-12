Milan, 25 punti in 14 giornate: mai così bene dal… 2016

Il Milan vince e vola in classifica. I rossoneri con i gol di Cutrone e Kessie sull’iniziale vantaggio del Parma, raggiungono quota 25 punti in classifica dopo 14 giornate. Un risultato che proietta il Milan al quarto posto dietro l’inarrivabile Juventus, il Napoli e l’Inter. Si tratta di un traguardo che ha dell’incredibile considerando i tanti tentennamenti registrati in questo inizio di stagione. Ma anche il fatto che più di una volta Gattuso è stato messo in discussione. E invece i risultati ci sono e il Milan, con questi risultati, si porta nei primi posti di una classifica molto corta.

I rossoneri non riuscivano ad ottenere così tanti punti dopo 14 giornate dal “lontano” 2016 quando, con la vittoria sulla Juventus per 1-0 alla nona giornata, si portarono in seconda posizione. In quell’occasione il Milan aveva 29 punti e la Juve distava solamente 4 lunghezze. Decisamente poche rispetto alle 15 attuali. Il gol di Locatelli nella sfida contro i bianconeri aveva lanciato un Milan che poi a fine stagione dovette accontentarsi del 7° posto.

Ma non è tutto. Il Milan, in questa stagione sta riuscendo a sfruttare al meglio il fattore San Siro. La squadra di Gattuso ha segnato almeno due reti in otto delle ultime nove sfide disputate sul campo del Meazza in Serie A. Un dato particolarmente importante e rassicurante in vista della corsa al quarto posto.