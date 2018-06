Milan, a rischio l’Europa League: la Fiorentina anticipa il ritiro

Il financial fair play è diventato un incubo per il Milan, che rischia seriamente di non prendere parte alla prossima Europa League, motivo per cui la Fiorentina ha anticipato la data di inizio del ritiro

I verdetti della Serie A 2017/2018, causa mancato rispetto del financial fair play, rischiano seriamente di essere massicciamente rivisti. La Uefa potrebbe sanzionare il Milan, estromettendolo dalla prossima Europa League: l’Atalanta, dunque, potrebbe accedere direttamente alla fase ai gironi mentre la Fiorentina prenderebbe parte ai preliminari. In tal senso va letta la scelta della società e dello staff tecnico gigliati di iniziare il ritiro estivo piuttosto in anticipo.

Sul sito ufficiale della Viola, infatti si legge: «La Fiorentina informa che la prima squadra si ritroverà presso il Centro Sportivo “Davide Astori” a partire da lunedì 2 luglio. Le sessioni di allenamento proseguiranno fino a giovedì 5 luglio. La squadra viola partirà per il ritiro di Moena la mattina di sabato 7 luglio e svolgerà il primo allenamento al Centro Sportivo C.Benatti” alle ore 17:30. La lista dei convocati sarà comunicata nei prossimi giorni». Segnale di come la Fiorentina non voglia farsi trovare impreparata nel caso in cui la Uefa applicasse la suddetta sanzione ai danni del Milan di Yonghong Li.