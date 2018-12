Milan, un super Abate da difensore centrale contro il Parma

Ottima partita del terzino Ignazio Abate da difensore centrale. Gattuso: «È sorprendente, che passione nel giocare fuoriruolo!»

Una scelta che in molti avevano ritenuto folle quella di Gattuso di schierare Ignazio Abate come centrale nella difesa delMilan. Nella gara contro il Parma, il terzino ha invece disputato un’ottima partita contro avversari velocissimi e in forma come Gervinho e Inglese. Una scelta obbligata per il tecnico rossonero, viste le assenze contemporanee di Musacchio, Caldara e Romagnoli e il solo Zapata disponibile come difensore centrale. Ma Abate non si è fatto rimpiangere, risultando come uno dei migliori in campo grazie alle sue chiusure sugli attaccanti ducali. Queste le parole di Gattuso a fine match: «Vedere Abate centrale giocare così è sorprendente, questo perché ci mette passione. Sono fortunato perché ho trovato ragazzi che mi danno sempre grande disponibilità, sono contento delle prestazioni anche di chi gioca fuori ruolo».