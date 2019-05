Milan, Abate e non solo: ecco tutti i calciatori in scadenza di contratto

Milan-Frosinone ha sancito anche l’ultima gara di Ignazio Abate tra le mura amiche e non solo: ecco chi altro ha salutato San Siro

La vittoria ottenuta domenica pomeriggio dal Milan contro il Frosinone verrà presumibilmente ricordata per l’addio ai colori rossoneri di Ignazio Abate dopo oltre 10 anni di permanenza. Il terzino italiano tuttavia non è il solo calciatore ad aver salutato San Siro, sono diversi i calciatori in scadenza di contratto e che non saranno rinnovati da Leonardo e Maldini.

Anche Cristian Zapata al termine della gara ha affiancato Abate per raccogliere il saluto della Curva Sud, per il colombiano si parla di Turchia ma anche di un eventuale ritorno in Spagna. Montolivo e Bertolacci, veri e propri fantasmi in quel di Milanello quest’anno, non faranno parte del Milan 2019/20, come noto i loro contratti scadranno a giugno dopodiché cercheranno una nuova locazione altrove. Jose Mauri, anche lui in scadenza a giugno ha diverse richieste dall’Italia e potrebbe anche decidere di restare in Serie A vista anche la giovane età (24 anni). Discorso a parte per Bakayoko, il centrocampista francese sembra aver ormai compromesso il proprio futuro al Milan a causa dei comportamenti poco professionali rintracciati in quest’unica annata in rossonero: le speranze che Leonardo possa riscattarlo dal Chelsea per una cifra vicina ai 40 milioni di euro è un’utopia.