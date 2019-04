Milan, parla Abate: «Partita con la Juve difficilissima, daremo tutto»

Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla partita con la Juve: «Siamo in calo, ma daremo il massimo»

Ignazio Abate, terzino destro del Milan e vice capitano della squadra rossonera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo il big match di sabato con la Juve, accennando anche al difficile periodo della sua squadra.

Durante l’intervista, Abate ha riflettuto sul momento positivo dei bianconeri: «Meglio incontrarla prima della Champions League? Peggio, perché, come dice il mister, prima di una partita importante quella precedente è sempre quella dove si vuole fare meglio. Sarà una partita difficilissima ma sono tutte difficili. La Juventus arriva nel momento giusto: ci sono dei problemi, dobbiamo migliorare ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo anche a Torino, cercando di metterli in difficoltà».

Sul momento difficile della sua squadra invece, il terzino rossonero ha risposto: «Stiamo attraversando un momento di calo, forse fisiologico. Non dimentichiamoci che questa è una delle squadre con l’età media più bassa. Dopo il derby sono due/tre partite in cui non vengono i risultati, però non bisogna perdere le nostre certezze. Dobbiamo andare avanti con fiducia, mancano otto partite, che sono tantissime: può succedere di tutto e di più. Per il nostro obiettivo, che è il quarto posto, siamo primi: cercheremo, con le unghie e con i denti, di conquistare la Champions League».

Infine, il vice capitano ha suonato la carica: «Dobbiamo pensare a noi stessi, fare la corsa su noi stessi, ritrovarci, ritrovare i nostri principi, la nostra compattezza. Abbiamo un gruppo che lavora con grande serietà, con professionalità e sono sicuro che faremo un grande finale di stagione».