Milan, l’addio di Leonardo e l’eredità dei colpi di gennaio

Leonardo lascia il Milan: arriva anche il comunicato stampa. E se nel mercato estivo non è riuscito a fare la differenza, una svolta decisa è arrivata con gli acquisti di gennaio. L’eredità che lascia al Milan del futuro basterà a far perdonare di tutti i milioni spesi?

Il mercato invernale ha portato Paquetà e Piatek: 35 milioni ciascuno. Un’eredità che farà gongolare il Milan (e i suoi tifosi) per il prossimo anni. Per il primo, si sa, che quando Leo porta brasiliani in Italia (Kakà, Thiago Silva e Pato)…qualcosa succede sempre. Per il polacco invece, Leonardo si è preso un bel rischio: Piatek veniva da mezza stagione da record e sostituire Higuain, di punto in bianco, non era un’impresa semplice. La missione è riuscità (in parte).