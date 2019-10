Milan, Albertini: «Che forzatura le parole di Gazidis. Su Giampaolo…»

Milan, Albertini commenta il momento dei rossoneri, tra l’esonero di Giampaolo, le parole di Gazidis e l’operato di Boban e Maldini

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dei rossoneri a Tuttosport: «Se prendi Giampaolo, devi dargli tempo. E sette gare sono poche per poter. Le parole di Gazidis? Mi è parsa una forzatura che non ho capito bene».

«Boban e Maldini li conosco come calciatori e come uomini. So quanto lavorano, so quello che vogliono per il Milan: tutti sanno quanto bene vogliano al club».