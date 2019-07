Milan, André Silva al Monaco: ora assalto a Depay e Correa

Milan, la cessione di André Silva al Monaco ha aperto la strada ad un grande colpo in avanti: pronto l’assalto a Depay e Angel Correa

Il Milan ha voglia di imporsi anche nel mercato in entrato dopo la cessione di André Silva al Monaco per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il calciatore portoghese ha lasciato dopo appena un giorno il ritiro a Boston dei rossoneri per fare il proprio rientro a Milano e finalizzare l’affare con il club monegasco.

Con i soldi incassati da André Silva, circa 10 milioni di plusvalenza, il Milan proverà l’assalto a Memphis Depay e Angel Correa. Il due calciatori, rispettivamente al Lione e all’Atletico, rispecchiano il prototipo di seconda punta richiesta da Giampaolo. La partenze di André Silva inoltre sembra aver ancorato nuovamente Patrick Cutrone in rossonero: il numero 63 ha oggi molte più probabilità di restare per fare il vice-Piatek.