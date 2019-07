Milan, Correa adesso si avvicina: l’attaccante argentino sarà presto un nuovo giocatore rossonero. L’Atletico ha accettato l’offerta

Angel Correa si avvicina sempre di più al Milan. I rossoneri, che ieri hanno fatto effettuare le visite mediche a Ismael Bennacer (oggi la firma), hanno trovato l’accordo con l’Atletico Madrid dopo aver già raggiunto nei giorni scorsi quello con il giocatore argentino: 40 milioni di euro per la parte fissa con bonus di facile raggiungimento per arrivare a 50 più altri 7 milioni di bonus più complessi, per arrivare a circa 57 milioni totali.

L’attaccante argentino si aggiungerà alla rosa gestita da Marco Giampaolo che però non potrà contare sul regista algerino prima del ritorno dalla tournée americana e asiatica visto che il calciatore non ha potuto ancora godere di meritate vacanze dopo la Coppa d’Africa appena vinta.