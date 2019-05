Milan, Bakayoko è prezioso per la sua capacità di break

Anche se non ha grandi qualità nel fraseggio, i dribbling di Bakayoko danno al Milan una buona risorsa in fase di impostazione.

Uno dei temi di discussione in casa Milan è l’eventuale riscatto di Bakayoko. Con l’assenza di Biglia, il francese ha avuto una grande importanza tattica, diventando il vertice basso dei rossoneri.

Non ha funzionato bene il 442 del Napoli in non possesso.

Nonostante la povertà tecnica, il Milan ha costruito piuttosto bene per vie centrali: spesso Ruiz e Zielinski rimanevano bloccati perché preoccupati da Kessié e Paquetà. Nessuno si alzava, Bakayoko era quindi liberissimo pic.twitter.com/48UxDKYdKU — Jacopo Azzolini (@AzzoJacopo) January 27, 2019

Per quanto non sia pulitissimo in fase di impostazione (e infatti non fa tanti passaggi, circa 52 ogni 90′), ha un eccellente cambio di passo che gli consente di saltare le linee di pressione. Ben 2.2 dribbling riusciti ogni 90′, il terzo della squadra. Per chi gioca in quella posizione, è importante la qualità nel condurre palla.