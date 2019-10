Milan, Ballardini su Piatek: «Grande centravanti. Quando sarà sereno…»

Milan, Davide Ballardini elogia Piatek: l’ex tecnico del Genoa ha lanciato il centravanti col Grifone nella scorsa stagione

Davide Ballardini ha avuto il merito di far esprimere al meglio Krzysztof Piatek. L’ex tecnico del Genoa è convinto delle qualità del centravanti del Milan, come ha spiegato a Radio Sportiva.

«Sei al Milan e ci sta che ogni tanto tu vada in panchina. Per me resta un grande centravanti, quando starà bene, sarà sereno e le cose gireranno bene, non ho alcun dubbio che farà vedere le cose che sa fare»