Milan, il Barcellona si mette in mezzo nella corsa a Christensen

Il difensore danese Andrea Christensen era finito nel mirino del Milan per gennaio, ma sembra che sarà il Barcellona a spuntarla

Il Milan nel mercato di gennaio dovrà far fronte ai numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa. Per rinforzare la difesa, i rossoneri hanno puntato Andreas Christensen del Chelsea. Il difensore è la vera sorpresa dei blues di Maurizio Sarri, ma sta trovando poco spazio all’interno dello scacchiere dell’ex Napoli. Ma nonostante gli interessamenti, un grosso ostacolo si è piazzato tra il danese e il Diavolo: il Barcellona. I catalani hanno messo gli occhi sulla stella classe ’96 e avrebbero già pronta un’offerta importante in vista della sessione invernale.