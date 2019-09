Milan, Bennacer e Theo Hernandez scalpitano in vista di Torino

Milan, Bennacer e Theo Hernandez scalpitano in vista della prossima gara contro il Torino: i due prenderanno il posto di Biglia e Rodriguez

La sconfitta nel derby sembra aver finalmente fatto cambiare idea a Giampaolo: il tempo non è più suo alleato e l’attesa di vedere giocare dal primo minuto anche i nuovi arrivati è sempre più immediato. Per la prossima gara in programma giovedì prossimo a Torino il Milan potrebbe infatti schierare Ismael Bennacer in cabina di regia e Theo Hernandez esterno basso di sinistra.

A lasciare il posto ai due nuovi acquisti estivi saranno forse i due calciatori che più di tutti hanno deluso nel corso del derby: Biglia e Ricardo Rodriguez. I fischi di San Siro sabato sera hanno rappresentato più di una bocciatura per i due componenti della vecchia guardia, ora Giampaolo ha il dovere di mischiare le carte.