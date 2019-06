Milan, perdere l’Europa per ritrovarla dalla porta principale: anche il bilancio ha bisogno della Champions League

Perdere l’Europa, per poi ritrovarla. Può essere riassunto così, in estrema sintesi, lo scenario che attende ora il Milan. Con un piccolo dettaglio: se quella lasciata per strada era una qualificazione in Europa League, i rossoneri hanno ora la necessità di ambire ad un pass per la Champions League. Lo chiedono blasone e progetto sportivo, lo invoca anche e soprattutto il bilancio.

Sempre piuttosto deficitario, in casa rossonera, da quel -15,7 milioni registrato nel 2013/14. Non a caso, l’ultimo passivo reso “leggero” dalla partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie. Da lì in poi, si è passati dal -73,1 dell’ultima stagione di Berlusconi al -126 della gestione Li, perdita più alta di sempre per il Milan. Quest’anno, poi, si dovrà fare a meno anche di circa 15-20 milioni per la mancata partecipazione, appunto, all’Europa League. Ma, per invertire il trend, l’obiettivo è uno solo. E si chiama Champions League.