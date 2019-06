Boban si dimostra sempre attento, per quanto riguarda la beneficenza. Il Chief Football Officer ha infatti autografato una maglia rossonera con il numero 10, che verrà battuta all’asta sul sito di Charity Stars.

Il ricavato di questa operazione sarà conferito alla Fondazione Milan, che utilizzerà i soldi guadagnati per alcune attività benefiche. Bella iniziativa per il fantasista croato, appena tornato al Milan dopo l’esperienza alla Fifa.

A special "Boban 10" jersey has been printed to celebrate Zvonimir Boban's return to AC Milan. The new Rossoneri Chief Football Officer also autographed it 🔟

Make your offer for this unique memorabilia, to support Fondazione Milan's activities ➡ https://t.co/8hYFfL1ZB8 pic.twitter.com/nEkrzPSafJ

— AC Milan (@acmilan) June 30, 2019