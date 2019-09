Milan, Boban ha parlato per la prima volta dopo il derby

Zvonimir Boban ha parlato per la prima volta dal derby al termine dell’evento Best Fifa Football Player tenutosi questa sera alla Scala di Milano

Al termine del Best Fifa Football Award sito alla Scala di Milano, Zvonimir Boban ha così parlato per la prima volta nel derby: «Il Milan che perde il Derby? Siamo molto delusi, perché siamo stati sconfitti. Però andrà meglio, speriamo, faremo di tutto perché la squadra giochi come i tifosi e tutti noi ci aspettiamo. E come anche il mister si aspetta. Work in progress: meglio che lo facciamo il prima possibile».

Su Giampaolo – «Anche Giampaolo sicuramente vuole un Milan diverso e migliore. Ci sono tante cose in cui dobbiamo migliorare, sono sicuro che con degli accorgimenti e con un lavoro duro e intelligente ce la faremo»