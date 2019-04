Milan, Boca Juniors punta al rimpatrio di Biglia e Gomez

Il Boca Juniors punta due argentini della Serie A: Biglia e Gomez nel mirino, Milan e Atalanta sull’attenti

Il Boca Juniors è intenzionato a fare acquisti in Europa: pronto l’assalto ad alcuni veterani per aumentare il tasso di esperienza della squadra. Il nome più pregiato è certamente quello di Arturo Vidal, ai margini del progetto del Barcellona.

Gli Xeneizes, tuttavia, hanno messo gli occhi anche su due giocatori attualmente impegnati in Serie A. Si tratta di Lucas Biglia del Milan e del Papu Gomez, capitano dell’Atalanta. Il club vuole rimpatriare i due argentini insieme all’altro sudamericano, ex Juventus. Per il numero 10 orobico la trattativa è più complicata, mentre per i due centrocampisti c’è maggiore apertura ad un trasferimento, dato che non vantano una maglia da titolare nella propria squadra.