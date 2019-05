Milan-Bologna 0-0 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Milan-Bologna, 35ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Quella di questa sera contro il Bologna è una partita che il Milan deve vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella Champions e per questo motivo Rino Gattuso ha deciso di puntare sui giocatori di maggiore qualità della sua rosa. Dal canto suo il Bologna vuole blindare il discorso salvezza e una vittoria a San Siro sarebbe preziosissima.

Milan-Bologna 0-0: pagelle e tabellino

MARCATORI:

MILAN (4-3-3) – Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo, Cutrone. All.: Gennaro Gattuso.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Corbo, Helander, Paz, Donsah, Krejci, Dzemaili, Destro, Edera, Falcinelli, Santander. All.: Sinisa Mihajlovic.

AMMONITI:

ARBITRO: Di Bello (Brindisi)

Milan-Bologna: diretta live, moviola e sintesi

Tutto pronto, si parte!

Milan-Bologna: formazioni ufficiali

Milan-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

Ci saranno alcune novità rispetto alla squadra che ha perso a Torino. Gattuso dovrà infatti fare a meno dello squalificato Romagnoli e dell’infortunato Conti, cambierà così metà della difesa vista contro i granata. Sulla fascia destra riecco Abate, mentre ad affiancare Musacchio al centro della difesa ci sarà Zapata. A sinistra confermato Rodriguez. Altra novità a centrocampo, dove in regia ci sarà Biglia e non Bakayoko. Ai suoi lati agiranno Kessié e Paquetá. Infine, in attacco, la novità è rappresentata dal ritorno dai titolari di Piatek: a farne le spese è Cutrone, che partirà dalla panchina. Il tridente sarà composto quindi dal polacco, Suso e Calhanoglu.

Un paio di squalifiche importanti anche per Sinisa Mihajlovic, che comunque non rinuncia al suo 4-2-3-1. Davanti a Skorupski, al posto dello squalificato Mbaye, giocherà Calabresi. Confermata poi la linea vista contro l’Empoli, con Danilo e Lyanco centrali e Dijks sulla fascia sinistra. La diga di centrocampo sarà formata da Pulgar e Dzemaili, mentre ci sarà un cambio forzato nei tre che agiranno dietro l’unica punta Palacio: Soriano out per squalifica, al suo posto ci sarà Svamberg; confermati Orsolini e Sansone.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Svamberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

