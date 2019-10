Milan, Bonaventura out: risentimento muscolare per il rossonero

Non c’è Jack Bonaventura nella lista dei convocati di mister Pioli per la gara di questa sera, il centrocampista ha avuto un risentimento muscolare

Non ci sarà questa sera Jack Bonaventura nel match tra il Milan e il Lecce in programma a San Siro alle 20:45. Il giocatore infatti non è stato convocato da mister Pioli per infortunio.

Bonaventura avrebbe accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per questo motivo, per precauzione, il mister ha deciso di lasciarlo a riposo