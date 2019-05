Milan, Borini, frecciata alla Juve: «Deve fare la Juve e vincere»

Fabio Borini parla del momento di forma suo e della squadra e svela un retroscena su Rino Gattuso e il ritiro

Fabio Borini è diventato l’uomo in più in questo finale di campionato per il Milan. L’attaccante ha parlato a Milan Tv raccontando un retroscena: «Come ho convinto Gattuso a darmi fiducia? Ho aiutato la squadra in un momento di difficoltà, in settimana e anche in ritiro. Ho detto le cose come stavano senza fare tanti giri di parole, essendo molto diretto».

Prosegue Fabio Borini: «Io ho lavorato come sempre perché poi l’allenamento rispecchia quello che fai in gara. Il momento più duro è stato non riuscire ad andare avanti in Europa League, sarebbe stato bello andare avanti. E’ stata dura anche la sconfitta in Supercoppa. Ora però dobbiamo pensare a fare il Milan e bisogna sperare che la Juve faccia la Juve e vinca la partita con l’Atalanta».