Milan Brescia: Spalek mette in difficoltà Bennacer

La struttura difensiva del Brescia di Corini ha ben bloccato gli spazi centrali al Milan. Bennacer ha faticato a incidere

Bennacer ha faticato a entrare nel vivo del gioco in Milan-Brescia. Gli avversari si difendevano con un 4312 in cui Spalek marcava quasi a uomo il centrocampista ex Empoli.

Il Milan ha faticato molto a costruire in modo pulito, non riuscendo a passare dal centro. Bennacer ha infatti toccato pochi palloni, non riuscendo a incidere molto. Il palleggio della squadra di Giampaolo deve ancora migliorare.