Milan a caccia di un centrocampista: un giocatore dell’Atalanta nel mirino

Il Milan ha bisogno di un centrocampista, e Gattuso vuole strappare un altro centrocampista all’Atalanta dopo Kessiè

Il Milan si guarda intorno per il mercato di gennaio. I rossoneri sono devastati dagli infortuni, e hanno estremamente bisogno di un innesto a centrocampo per colmare il vuoto lasciato dal jolly Bonaventura (stagione praticamente finita per lui). Ecco perché la dirigenza e Gattuso vogliono acquistare un altro centrocampista dall’Atalanta, dopo aver prelevato dai bergamaschi Kessiè e Bonaventura. Il nome del momento è Remo Freuler, svizzero nerazzurro. Il giocatore abbraccerebbe volentieri la causa rossonera. Ora tocca a Leonardo formulare la giusta offerta per convincere Gasperini, che ritiene il 26enne fondamentale. Il valore di mercato di Freuler è pari ad almeno 14 milioni di euro. Da vedere se il Milan sborserà una cifra simile per lo svizzero.