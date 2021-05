Milan, ecco il premio in caso di vittoria con il Cagliari

Questa sera a San Siro il Milan affronterà il Cagliari: in caso di vittoria sarà matematica la conquista della Champions League ma non solo

Milan, se batte il Cagliari è Champions con un premio, probabilmente più di uno ma quello grande potrebbe determinare il futuro. Gazzetta dello sport identifica questo premio in Donnarumma, vale a dire il rinnovo contrattuale tanto aspettato e tanto discusso, probabilmente con il sistema di rinnovo a ponte per due anni: “250 sfumature di Gigio”. E ancora: “È Champions se batte il Cagliari. Donnarumma, c’è futuro al Milan”.

LA SITUAZIONE- «La trattativa– si legge- anche per il fuori programma del faccia a faccia con gli ultrà a Milanello è congelata fino alla prossima settimana: il club offre 8 milioni, Raiola ne chiede 10. Punto di incontro: biennale con clausola che fissi il prezzo per un’eventuale cessione. Sullo sfondo la Juve, bloccata dalla necessità di trovare una via d’uscita per Szczesny».