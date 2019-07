Milan, Calabria sarà titolare nel rombo di Giampaolo?

Giampaolo gioca con un riconoscibile e peculiare 4312. Sarà Calabria il titolare a destra nel suo Milan?

Nel rombo di Marco Giampaolo i terzini hanno grandi responsabilità nel far funzionare bene l’assetto tattico. Oltre al dover coprire l’ampiezza, hanno le necessità di muoversi coi tempi giusti: non possono scappare subito in avanti, ma devono aiutare la prima costruzione e il palleggio.

Calabria sembra rispondere a questo identikit, e lo si è visto nel Milan di Gattuso: resta basso in avvio di azione e calcola bene i tempi delle sortite in avanti. Rispetto a un Conte più verticale e incisivo negli inserimenti offensivi, è probabilmente più adatto per il calcio di Giampaolo.