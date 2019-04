Il terzino del Milan, Davide Calabria, è demotivato dopo la frattura al perone. Affida a Facebook il suo stato d’animo

La semifinale persa, con conseguente eliminazione, con la Lazio è stato un brutto colpo per stagione del Milan. Lo è stato ancora di più per Davide Calabria. Il terzino dei rossoneri ha infatti rimediato la rottura del perone e finito in anticipo la sua stagione.

Un demotivato Calabria affida a Facebook il suo stato d’animo. Queste le sue parole: «Rendersi conto che in un attimo può succedere tutto questo… È difficile da accettare. Fa male perché non potrò stare al fianco dei miei compagni. Fa male perché è arrivato in una notte nella quale tutto è andato storto. Il dolore l’ho già trasformato in reazione. Adesso ho solo un sogno, anzi due… – ha aggiunto Calabria – Che i miei compagni conquistino un posto in Champions… E che, in una improbabile e disperata corsa contro il tempo, possa ancora tenermi aperta una porta per l’Europeo Under21 che preparavo da anni. Adesso testa bassa e pedalare. Ho voglia di tornare a sorridere, di tornare in campo».