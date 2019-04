Milan, Caldara: «Possiamo vincerle tutte per difendere il 4° posto» – VIDEO

Mattia Caldara ha dimenticato la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia. Nonostante l’amarezza per l’eliminazione, il difensore guarda al futuro. L’obiettivo del Milan ora è difendere il 4° posto che vale l’accesso alla Champions League.

Il Milan può vincere tutte le partite che restano da qui alla fine, parola di Caldara. Ecco le dichiarazioni del difensore rossonero:

🗣 "We have to do our best to take #ACMilan back to where it belongs"

Mattia's statement of intent ahead of Sunday's key game in Turin 🔴⚫

🗣 "Dobbiamo fare il massimo per riportare il Milan dove merita"

A @MilanTV le parole di Mattia Caldara in vista di #TorinoMilan 🔴⚫ pic.twitter.com/x7nhnlDFzG

— AC Milan (@acmilan) April 26, 2019